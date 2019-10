Thales : en baisse, mais un analyste reste positif

18/10/2019 | 12:37

Le titre Thales s'affiche en baisse de -5% ce vendredi, alors que le groupe a averti qu'il visait désormais une croissance organique de l'ordre de 1% en 2019 contre un objectif précédent dans le bas d'une fourchette comprise entre 3% et 4%.



Malgré tout, l'analyste Oddo BHF confirme ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe.



'Certes, nous reconnaissons que sans faire l'hypothèse de signature d'un nouveau contrat important, le newsflow spécifique sur le titre apparait relativement pauvre jusqu'à la publication des résultats annuels. Toutefois, la valorisation actuelle (après un recul de près de 7% depuis le CMD) apporte un soutien avec un retour sur des multiples que nous n'avions plus connu depuis 2015', indique Oddo BHF, qui estime que la révision ne devrait avoir qu'un 'impact bottom line au final limité en dehors de la perte de crédibilité'.



Oddo BHF fixe ainsi son objectif de cours à 128 euros, contre 126 jusque-là.



