Thales et Airbus nouent un partenariat en matière de détection des cybermenaces

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Airbus CyberSecurity et Thales ont conclu un partenariat visant à proposer une solution "unique" associant le système d'analyse de fichiers Orion Malware d'Airbus CyberSecurity et la sonde de détection d'intrusions Cybels Sensor de Thales, qui a reçu en avril le visa de sécurité de l'Association nationale de la sécurité de systèmes d'information (ANSSI) pour sa qualification élémentaire, ont annoncé mercredi Airbus et Thales dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cette collaboration va permettre d'offrir la meilleure solution de détection sur le marché, de manière à augmenter le niveau de défense globale des organisations.

-Ce partenariat destiné au marché français vise à accompagner les opérateurs d'importance vitale (OIV) dans le renforcement des mesures de protection cyber exigées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) avec la loi de programmation militaire (LPM).

-La sonde de détection Cybels Sensor de Thales permet aux OIV et aux entreprises de détecter les cyberattaques en supervisant leurs réseaux en toute confiance. En analysant en temps réel de grands volumes de données dans lesquels elle détecte les menaces potentielles, la sonde permet d'alerter au plus tôt les équipes en charge de la supervision de la cybersécurité pour maximiser la protection des réseaux surveillés.

-La sonde Cybels Sensor de Thales est déjà active chez de nombreux clients, parmi lesquels la Poste ou pour des programmes emblématiques tels que les systèmes de sécurité de Galileo.

-Grâce à l'association d'Orion Malware et de Cybels Sensor, les entreprises et organisations peuvent désormais augmenter leur efficacité globale en cyberprotection.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire