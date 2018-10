Thales et Gemalto comptent désormais finaliser leur union au premier trimestre 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'électronique aéronautique et industrielle Thales et le fournisseur de cartes à puce et de solutions de sécurité et d'authentification numériques Gemalto ont reporté jeudi le délai pour finaliser leur union au premier trimestre 2019, en raison de discussions avec certaines autorités de concurrence portant sur "des mesures correctives".

A l'heure actuelle, les deux groupes ont obtenu six des 14 autorisations nécessaires pour finaliser leur projet de rapprochement et "avancent bien" sur les démarches en vue d'obtenir les huit autres, assurent-ils.

Dans cette optique, les deux sociétés expliquent discuter avec certaines autorités de concurrence de mesures correctrices "pour répondre à leurs préoccupations relatives au marché des modules matériels de sécurité à usage général".

En conséquence, Thales et Gemalto anticipent désormais une finalisation de leur rapprochement au premier trimestre 2019, alors qu'ils prévoyaient auparavant de le boucler d'ici à la fin 2018. Les deux sociétés "vont poursuivre leurs discussions constructives avec l'ensemble des autorités réglementaires concernées", indiquent-elles.

Le 23 juillet, la Commission européenne avait annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur cette opération, redoutant notamment qu'elle entraîne une hausse des prix pour les consommateurs de modules de sécurité.

Les deux groupes entendent créer un leader mondial de la sécurité numérique. Thales apportera dans cette optique ses actifs numériques à Gemalto.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94 jmarion@agefi.fr ed: VLV

