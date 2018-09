Thales et Gemalto obtiennent l'autorisation du CFIUS américain pour leur rapprochement

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'électronique aéronautique et industrielle Thales et le fabricant de cartes à puces Gemalto ont annoncé mercredi avoir obtenu l'autorisation réglementaire de la part du Comité pour l'investissement étranger aux Etats-Unis (CFIUS) concernant leur rapprochement.

"Avec les autorisations des autorités de concurrence compétentes en Chine, en Israël et en Turquie, et les décisions d'autorisation relatives aux investissements étrangers en Australie et au Canada, Thales et Gemalto ont ainsi obtenu 6 des 14 Autorisations Règlementaires requises", indiquent les deux groupes dans un communiqué commun. Les deux sociétés confirment envisager la finalisation de leur rapprochement avant la fin de l'année 2018.

Les deux groupes entendent créer un leader mondial de la sécurité numérique. Thales apportera dans cette optique ses actifs numériques à Gemalto.

Le 23 juillet dernier, la Commission européenne avait annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur cette opération, redoutant notamment qu'elle entraîne une hausse des prix pour les consommateurs de modules de sécurité.

