Thales : et Gemalto obtiennent l’autorisation réglementaire de la Commission Européenne

Il est fait référence au communiqué de presse conjoint de Thales (Euronext Paris: HO) et Gemalto (Euronext Amsterdam et Paris: GTO) en date du 27 mars 2018 relatif au lancement par Thales de l'offre recommandée en numéraire sur l'ensemble des actions Gemalto (l'« Offre »), à la publication du Document d'Offre ainsi qu'au communiqué de presse conjoint de Thales et Gemalto en date du 10 août 2018 relatif à la nouvelle prolongation de la Période d'Acceptation. Les termes non définis dans le présent communiqué de presse auront le sens qui leur est attribué par le Document d'Offre.

Thales et Gemalto annoncent aujourd'hui avoir obtenu l'Autorisation Réglementaire de la Commission Européenne relative au contrôle des concentrations, suite à l'engagement de Thales de céder son activité mondiale de modules de sécurité matériels à usage général[1] (GP HSM, General Purpose Hardware Security Modules) à un acquéreur approprié. Cette autorisation prend effet immédiatement.

Avec les autorisations des autorités de concurrence compétentes en Afrique du Sud, en Chine, en Israël et en Turquie, et les décisions d'autorisation relatives aux investissements étrangers en Australie, au Canada et aux Etats-Unis (CFIUS), Thales et Gemalto ont maintenant obtenu 8 des 14 Autorisations Réglementaires requises.

Thales et Gemalto continuent de collaborer activement avec les autorités de concurrence compétentes afin d'obtenir les Autorisations Réglementaires restantes en Australie, aux États-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie. De plus, Thales et Gemalto sollicitent l'Autorisation Réglementaire relative aux investissements étrangers auprès de l'autorité compétente en Russie.

L'opération devrait être réalisée peu de temps après l'obtention de toutes les Autorisations Réglementaires, ce qui est envisagé au premier trimestre 2019, comme annoncé dans le communiqué de presse conjoint en date du 11 octobre 2018.

Des communications ultérieures seront faites si/lorsqu'une Autorisation Réglementaire est obtenue ou si/lorsque la Condition Suspensive relative aux Autorisations Réglementaires est satisfaite, a fait l'objet d'une renonciation ou est devenue impossible à satisfaire, ou si la loi applicable l'exige. Tel qu'annoncé le 10 août 2018, la Période d'Acceptation a été à nouveau prolongée par Thales, conformément à une exemption accordée par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM), et s'achèvera deux semaines après la satisfaction ou la renonciation à la Condition Suspensive relative aux Autorisations Réglementaires (et au plus tard jusqu'à la Date Limite).

[1] Cette activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros en 2017.

Ce communiqué de presse conjoint de Thales et Gemalto est publié conformément à la Section 4, paragraphe 3 du Décret sur les offres publiques néerlandais (Besluit openbare biedingen Wft) et à la Section 17 paragraphe 1 du Règlement européen relatif aux abus de marché (596/2014) dans le cadre de l'offre publique recommandée en numéraire de Thales portant sur l'ensemble des actions composant le capital social de Gemalto, y compris tous les ADSs. Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de souscription de titres émis par Gemalto. Toute offre n'est effectuée que dans le cadre du Document d'Offre en date du 27 mars 2018 qui est disponible sur le site internet de Thales à l'adresse suivante : www.thalesgroup.com/fr/investisseurs et sur le site internet de Gemalto à l'adresse www.gemalto.com/france/investisseurs.

A propos de Thales

Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions: rendre le monde meilleur et plus sûr.

Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui. Du fonds des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif.

Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros.

www.thalesgroup.com

A propos de Gemalto

Gemalto est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2017 de 3 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d'authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise en passant par l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nos clients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d'objets.

Présent dans 48 pays, Gemalto emploie plus de 15 000 personnes travaillant depuis 112 bureaux, 43 centres de personnalisation et de données et 30 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

www.gemalto.com