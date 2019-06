Thales : finalise l'intégration des obligations de Gemalto

04/06/2019 | 16:31

Thales annonce avoir initié, avec Gemalto, une demande de consentement auprès des porteurs de l'obligation de 400 millions d'euros émise par Gemalto et venant à échéance en septembre 2021.



'L'objectif de cette opération était de substituer Thales à Gemalto en qualité de débiteur et d'aligner les termes de cette obligation avec ceux des obligations publiques les plus récentes de Thales', explique Thales.



L'assemblée des porteurs de cette obligation a approuvé aujourd'hui une résolution extraordinaire entérinant cette demande de consentement et validant les termes associés, est-il encore précisé.





