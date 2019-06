Thales : finalise la cession de son activité de GP HSM

07/06/2019 | 07:56

Thales annonce avoir finalisé la cession de son activité de modules de sécurité matériels à usage général (GP HSM, General Purpose Hardware Security Module) à Entrust Datacard, un des leaders des solutions d'identification et des transactions sécurisées.



' Cette transaction répond à l'engagement pris par Thales vis-à-vis de plusieurs autorités de la concurrence de céder cette activité dans le but de préserver la compétitivité du marché des solutions GP HSM, qui lui a permis de finaliser l'acquisition de Gemalto ' indique le groupe.



' Cette transaction permettra à nCipher Security — qui emploie plus de 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2018 — de continuer à déployer des solutions et services innovants et de renforcer sa position de leader sur le marché '.



Cette activité, qui était rattachée au secteur opérationnel ' Défense & Sécurité ', est déconsolidée des comptes de Thales depuis le 1er janvier 2019.



