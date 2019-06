Thales : finalise la cession de son activité de GP HSM à Entrust Datacard

Thales (Euronext Paris : HO) annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de son activité de modules de sécurité matériels à usage général (GP HSM, General Purpose Hardware Security Module) à Entrust Datacard, un des leaders des solutions d'identification et des transactions sécurisées.

Cette transaction répond à l'engagement pris par Thales vis-à-vis de plusieurs autorités de la concurrence de céder cette activité dans le but de préserver la compétitivité du marché des solutions GP HSM, qui lui a permis de finaliser l'acquisition de Gemalto.

Cette transaction permettra à nCipher Security - qui emploie plus de 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2018 - de continuer à déployer des solutions et services innovants et de renforcer sa position de leader sur le marché.

Cette activité, qui était rattachée au secteur opérationnel « Défense & Sécurité », est déconsolidée des comptes de Thales depuis le 1er janvier 2019.

A propos de Thales

Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui. Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif. Fort de 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

À propos d'Entrust Datacard Corporation

Qu'il s'agisse de faire des achats, de traverser des frontières, d'accéder à des services d'e-gouvernement ou de se connecter à un réseau d'entreprise, consommateurs, citoyens et salariés attendent une certaine qualité de cette expérience, partout et à tout moment. Entrust Datacard propose les technologies d'identification et de transaction sécurisée qui rendent ces expériences fiables et sûres. Ses solutions vont du monde physique des cartes financières, des passeports et des cartes d'identité, au monde digital de l'authentification, des certificats et des communications sécurisées. Fort de plus de 2 200 collaborateurs dans le monde et d'un réseau mondial de partenaires de confiance, Entrust Datacard déploie ses services dans 150 pays.

