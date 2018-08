Thales : fournit AVANT IFE à un avion de Sichuan Airlines

10/08/2018 | 11:32

Thales annonce ce vendredi avoir fourni son système AVANT IFE au nouvel appareil A350 XWB de Sichuan Airlines, ce qui fait de cet avion le premier Airbus A350 de Chine à être équipé de ce système multimédia de bord (IFE).



'Les services de divertissement en vol comprennent une variété de séries télévisées, ainsi que les films les plus récents, de la musique et des jeux', précise le groupe français d'électronique pour les transports et la sécurité.



