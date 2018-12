Thales : fournit IFE AVANT à Singapour Airlines

18/12/2018 | 08:44

Thales annonce l'entrée en service lundi du nouvel Airbus A350-900 moyen-courrier de la compagnie Singapore Airlines, équipé de son système IFE AVANT qui 'offre une expérience en vol personnalisée, avec un large choix de fonctionnalités et d'applications'.



Le Français rappelle avoir été choisi par la compagnie en octobre 2015 pour équiper ses nouveaux appareils A350-900 des solutions de divertissement à bord et de connectivité IFE AVANT, auxquelles se sont ajoutés ses services de maintenance FlytCARE.



Le groupe d'électronique ajoute que les passagers voyageant à bord de ces nouveaux moyen-courriers bénéficieront d'un service Wi-Fi haut débit grâce au réseau satellitaire Global Xpress (GX) de l'opérateur Inmarsat.



