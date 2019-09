Thales : fournit Vigile D aux Pays-Bas et au Portugal

10/09/2019 | 16:21

Le groupe Thales annonce ce jour que les forces navales néerlandaises et portugaises renforcent la protection de leurs navires grâce à son système de guerre électronique, baptisé Vigile D.



“Notre technologie numérique permet de lancer des alertes avancées plus fiables et plus précises que les systèmes traditionnels, en détectant au plus tôt les armes guidées par radar, les systèmes de désignation de cibles ou les forces opérant à couvert, même quand le spectre électromagnétique est saturé”, explique Thales.



Le montant de ces contrats n'a pas été communiqué.





