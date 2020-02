Thales : fournit à la Royal Navy les systèmes de mission les plus avancés pour protéger les intérêts maritimes du Royaume-Uni dans le monde.

Thales est fier de fournir le cœur digital des frégates type 31 de nouvelle génération destinées au Royaume-Uni.

Thales va étendre sa présence au Royaume-Uni avec l'ouverture d'un nouveau centre de gestion de combat naval à Crawley (West Sussex) et augmenter les capacités de ses systèmes de mission ainsi que sa croissance future.

Membre de la Babcock Team 31, Thales a été sélectionné pour fournir le cœur digital des frégates britanniques de nouvelle génération. Thales assurera l'intégration des systèmes de mission du programme, notamment le système de combat, les systèmes de communication, le système de navigation et les moyens de commandement. Le programme T31 équipera le gouvernement britannique d'une flotte de cinq frégates polyvalentes, d'un coût unitaire moyen de 250 millions de livres.

À l'issue d'un appel d'offres, la frégate T31, qui offre des capacités technologiques avancées et évolutives, a été choisie comme nouvelle classe de navires de guerre pour la Royal Navy britannique. Le premier bâtiment sera mis à l'eau en 2023.

À son maximum, le programme générera environ 1 250 emplois hautement qualifiées sur plusieurs sites à travers le Royaume-Uni, avec probablement la mise en place de près de 150 contrats d'apprentissage. Il devrait permettre la création de 1 250 postes supplémentaires au sein de la chaîne d'approvisionnement britannique.

Thales s'appuie sur ses succès mondiaux pour renforcer ses capacités en matière de systèmes de mission au Royaume-Uni. Cette expansion générera de nouveaux emplois et de nouvelles compétences techniques à Crawley, dans le West Sussex, où la nouvelle équipe est basée. Par ailleurs, un nouveau centre de gestion de combat naval a été créé ; les clients, les collaborateurs et les utilisateurs finals pourront s'y former, tester et découvrir les avantages opérationnels de nos solutions, et bénéficier en permanence du retour d'expérience des clients.

« Depuis plus de 100 ans, Thales est à l'avant-garde de l'innovation avec la Royal Navy. Nous sommes extrêmement fiers des solutions critiques que nous fournissons aux forces navales britanniques pour protéger nos eaux territoriales. C'est la possibilité pour nous de continuer à renforcer notre présence déjà importante au Royaume-Uni, mais aussi de nous tourner vers les marchés à l'export. » Victor Chavez, Directeur général, Thales au Royaume-Uni

