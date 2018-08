Thales : grimpe avec une note d'analyste favorable

29/08/2018 | 15:56

Thales grimpe de 3,1%, sur fond de propos de Credit suisse qui a relevé son objectif de cours de 116 à 140 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%, le conseil d'achat ('surperformance') sur la valeur étant confirmé.



'Selon notre scénario central, l'acquisition de Gemalto sera relutive sur le bénéfice par action des exercices 2020 et 2021 de 21 et 22%', calcule le bureau d'études, ce que le marché ne semble pas prendre en compte à sa juste mesure.



Cette opération recèle aussi selon lui de 'solides avantages stratégiques', estimant ainsi que les technologies d'authentification de Gemalto amélioreront le potentiel des produits traditionnels de Thales en termes de cybersécurité.



