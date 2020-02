Thales : hausse de 19% du résultat net ajusté en 2019

26/02/2020 | 08:00

Thales publie au titre de 2019 un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 19% à 1.405 millions d'euros et un EBIT en progression de 19% (+4% en organique) à 2.008 millions, soit une marge améliorée de 0,3 point à 10,9%.



Le groupe d'électronique pour la défense et les transports affiche un chiffre d'affaires en croissance de 16,1% (+0,8% en organique) à 18,4 milliards d'euros et des prises de commandes en augmentation de 19% (+4% en organique) à 19,1 milliards.



Thales propose un dividende de 2,65 euros par action pour 2019, en hausse de 27%. Pour 2020, il table sur un book-to-bill supérieur à un, un chiffre d'affaires entre 19 et 19,5 milliards d'euros et une marge d'EBIT entre 10,8% et 11%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.