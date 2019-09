Thales : hausse de 22% du résultat net semestriel

04/09/2019 | 07:53

Thales dévoile pour les six premiers mois de 2019 un résultat net consolidé part du groupe en hausse de 22% à 557 millions d'euros (+7% en données ajustées), et un EBIT en hausse de 8% à 820 millions (+4% en variation organique).



Le chiffre d'affaires semestriel du groupe d'électronique pour les transports, la sécurité et la défense a augmenté de 9,9% à 8,2 milliards d'euros (-0,5% en organique) et ses prises de commandes de 10% à sept milliards (-1% en organique).



Sur la base de ces chiffres en ligne avec ses attentes, Thales confirme tous ses objectifs financiers 2019, avec toutefois une croissance organique du chiffre d'affaires anticipée dans le bas de la fourchette précédemment fixée (3 à 4%).



