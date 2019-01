Thales : illustre le rôle crucial de l'Intelligence Artificielle dans les moments décisifs

Thales consacre 20% de son chiffre d'affaires à la Recherche et au Développement. Après le premier Thales Media Day consacré à la cybersécurité, condition sine qua non de la transformation numérique, Thales illustre aujourd'hui l'impact de l'Intelligence Artificielle dans les moments décisifs à travers des exemples concrets à l'occasion d'un évènement au Canada (Montréal) et, en simultané, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Moyen-Orient.

Le Canada se positionne comme l'un des leaders mondiaux en Intelligence Artificielle, domaine qui connaît un essor important à Montréal, véritable vivier de talents où la municipalité, le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec veulent rassembler un maximum de compétences. Pour faciliter les partenariats et favoriser la recherche, Thales y a installé sa Digital Factory d'Amérique du Nord, ainsi qu'un de ses laboratoires de recherche et technologie en Intelligence Artificielle du Groupe. Aujourd'hui, près de 50 experts en IA travaillent au sein des équipes de Thales au Canada. En France, le Groupe compte également d'importants centres de recherche et rassemble 150 experts en Intelligence Artificielle.

L'IA est chaque jour plus présente dans notre vie quotidienne. A travers cet événement, Thales souhaite illustrer comment l'IA peut aider le monde à relever les défis du futur, comment cette technologie aide l'homme à prendre les meilleures décisions dans les moments décisifs, en gardant toujours l'humain dans la boucle. Pour Thales, l'Intelligence Artificielle doit être de confiance, explicable et certifiable.

A Montréal, le jeudi 24 janvier 2019, Thales donnera des exemples concrets de la mise en œuvre de l'Intelligence Artificielle dans ses technologies. Outre les démonstrations sur les produits et solutions de demain, plusieurs tables rondes seront organisées avec des spécialistes de haut niveau du CNRS, d'IVADO, de l'Université Laval au Québec, l'agence de Recherche et développement pour la défense du Canada, du groupe SNCF, de Microsoft et de Thales.

Les thématiques suivantes seront abordées lors de tables rondes :

1. L'IA dans les transports, bienvenue à bord des trains et des avions du futur !

2. L'IA dans la défense : comment aider l'humain à mieux décider ?

3. Les technologies numériques et l'éthique : comment s'assurer du développement d'une IA éthique et responsable ?

4. En direct du laboratoire de recherche et de technologie de Thales à Palaiseau !

5. L'IA dans la ville du futur au service du citoyen.

6. Comment développer une IA de confiance, explicable et certifiable ?

7. Comment l'IA va booster la cybersécurité ?

L'ensemble des marchés de Thales sera représenté à travers des démonstrations :

1. Les contrôleurs aériens de demain mieux formés grâce à l'IA,

2. L'analyse vidéo intelligente appliquée aux transports urbains,

3. Objectif Mars : quand l'œil humain est propulsé sur la planète rouge grâce à l'IA,

4. Votre divertissement personnalisé à 40000 pieds,

5. L'IA au cœur des futurs capteurs Thales pour accompagner les acteurs du renseignement,

6. L'IA appliquée à l'imagerie médicale pour permettre au praticien de se concentrer sur l'essentiel : son patient,

7. Transports ferroviaires : de l'automatisation à l'autonomie grâce à l'IA pour un voyage sans stress,

8. Suivi des capacités d'apprentissage : comment l'IA améliore l'efficacité de la formation des pilotes d'hélicoptère.

A l'occasion de cet évènement, Thales annoncera la signature d'un partenariat avec le CENTECH, le plus grand incubateur de start-up du Québec.

« L'Intelligence Artificielle sera bientôt au cœur du quotidien de chaque citoyen. Pour nos clients dans les secteurs de l'aéronautique, de l'espace, des transports terrestres, de la défense et de la sécurité, qui ont en charge des systèmes critiques pour la sécurité de nos sociétés, s'assurer du bon fonctionnement de l'IA, en décrypter les mécanismes et en certifier l'utilisation, revêt une importance cruciale. C'est pour cette raison que Thales s'engage pour une IA de confiance, explicable, certifiable et responsable. » Patrice Caine, Président-directeur général du groupe Thales.