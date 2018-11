Thales : installation d'une Digital Factory à Singapour

29/11/2018 | 10:04

Le groupe Thales annonce ce jour l'installation d'une Digital Factory à Singapour, pour un investissement de plus de 20 millions d'euros.



'[Elle livrera] des solutions numériques innovantes aux clients de Thales dans la région Asie-Pacifique, en travaillant en mode collaboratif. Et chaque fois que ce sera pertinent, ces produits seront proposés à d'autres clients internationaux', indique Thales, qui dispose déjà de Digital Factory en France et au Canada.



Celle de Singapour comptera d'ici 2019 une trentaine d'experts. Cet effectif pourrait, selon Thales, doubler dans les 3 à 5 ans à venir.





