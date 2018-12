Thales : l'UE autorise sous condition l'acquisition de Gemalto

11/12/2018 | 17:31

La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de Gemalto par Thales. L'autorisation est subordonnée à la cession de l'activité de Thales concernant les modules matériels de sécurité à usage général.



La décision d'aujourd'hui fait suite à une enquête approfondie concernant le projet d'acquisition de Gemalto par Thales.



' L'opération envisagée combinerait les activités de Thales et de Gemalto concernant les modules matériels de sécurité à usage général (hardware security modules - HSM). Ces produits de sécurité des données sont des dispositifs matériels dédiés utilisant un logiciel de cryptage pour générer, protéger et gérer des clés de chiffrement visant à protéger des données dans un module inviolable sécurisé ' indique la Commission européenne.



Thales et Gemalto sont les deux plus gros fabricants de HSM à usage général, tant dans l'Espace économique européen (EEE) qu'au niveau mondial.



Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' L'importance des solutions de sécurité des données destinées à protéger les informations sociales, commerciales ou personnelles sensibles va croissant. La décision adoptée aujourd'hui permet la création d'un acteur de premier plan sur ce marché, tout en faisant en sorte que la concentration n'empêche pas les clients de continuer à bénéficier de prix équitables et de produits innovants. Nous avons en effet approuvé l'accord sous réserve que Thales propose une mesure corrective forte qui préservera entièrement la concurrence sur ce marché important.'



