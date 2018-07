Thales : l'UE ouvre une enquête sur l'acquisition de Gemalto

23/07/2018 | 17:13

La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de Gemalto par Thales au regard du règlement de l'UE sur les concentrations.



Elle craint que l'opération élimine la pression concurrentielle qu'exercent Thales et Gemalto l'une sur l'autre et sur les quelques autres acteurs qui resteraient sur le marché, ce qui risquerait de créer un acteur dominant au niveau mondial.



La Commission craint également que la concentration conduise à une hausse des prix et à une réduction du choix et de l'innovation pour les consommateurs de modules matériels de sécurité.



Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Notre société est de plus en plus dépendante des solutions de sécurité des données pour sécuriser toute une série d'informations sociales, commerciales ou personnelles. Nous ouvrons la présente enquête approfondie afin de veiller à ce que l'opération envisagée entre Thales et Gemalto ne conduise pas à une hausse des prix ni à une réduction du choix de modules matériels de sécurité pour les consommateurs qui cherchent à crypter leurs données de manière sécurisée.'



