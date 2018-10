Thales : lance son système acoustique BlueScan

23/10/2018 | 07:40

A l'occasion du salon mondial des technologies navales du futur, Euronaval 2018, Thales annonce le lancement d'un nouveau système acoustique intégré s'appuyant sur le Big data et l'Intelligence Artificielle, baptisé BlueScan.



'BlueScan permettra à l'opérateur de maitriser la situation acoustique sous-marine grâce à sa capacité de traitement et de fusion en temps réel des données collectées depuis un ensemble de capteurs acoustiques hétérogènes et complémentaires', explique-t-il.



Ce système accompagnera les Marines dans leurs missions de lutte anti sous-marine et équipera les Frégate de Taille Intermédiaire (FTI) de la Marine nationale française. Il a ainsi été choisi par la Direction générale de l'armement (DGA) pour équiper les cinq futurs FTI.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.