Thales : lance une plate-forme pour les pièces détachées

17/06/2019 | 10:20

Thales annonce le lancement IVEN, la première plateforme digitale assurant la mise en relation entre industriels de l'aéronautique et de la défense et fournisseurs de pièces détachées.



' Face à la multiplicité du nombre de références et de fournisseurs, les processus d'achats de pièces détachées s'avèrent souvent longs, compliqués et coûteux et ne permettent pas toujours d'optimiser les achats. Les exigences de production ou de soutien nécessitent, dans certains cas, une forte réactivité. La qualité et la traçabilité des sources d'approvisionnements est essentielle pour garantir la conformité des articles ' explique le groupe.



La plate-forme permet d'acheter le bon produit aux meilleures conditions avec une traçabilité et une sécurité optimale. Elle contribue à améliorer la disponibilité opérationnelle des équipements, tout en réduisant les stocks et les coûts d'achat.



' IVEN offre aux professionnels de l'aéronautique et de la défense un service novateur unique qui va simplifier considérablement leurs achats de pièces détachées tout en garantissant un niveau de sécurité optimal. Cette plateforme marque une avancée dans ce domaine et préfigure le futur de la chaine d'approvisionnement pour les industriels du secteur. ' a déclaré Florence Gourgeon, Service leader, Systèmes d'information et communication sécurisés, Thales.



