Thales : lance une solution de guerre électronique

17/10/2018 | 09:18

Lors du salon Euronaval 2018, Thales fait part du lancement d'ALTESSE-H, nouvelle solution de guerre électronique des communications dotée d'une interface homme machine intuitive qui équipera les Frégates de Taille Intermédiaire (FTI) de la Marine nationale.



'Altesse-H apporte de réels avantages opérationnels : optimisation du temps de réaction, détection de cible de courte durée et dans la profondeur, recueil de données de renseignement', affirme le groupe d'électronique de défense.



Permettant d'identifier jusqu'à 2000 cibles en temps réel, elle est dotée d'une solution de très hautes performances basée sur le goniomètre et intercepteur à ultra haute fréquence, TRC 6460, d'un système antennaire et d'un logiciel d'exploitation issu de la suite Keyobs.



