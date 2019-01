Thales : lancement de la 1er plate-forme européenne d'IA

10/01/2019 | 16:33

Thales annonce le lancement de la première plate-forme européenne d'Intelligence Artificielle porté par la Commission Européenne.



Ce projet est financé par un budget de 20 millions d'euros. En tant que leader du projet, Thales coordonne la mise en place de cette plateforme.



' Avec AI4EU, la Commission Européenne cherche à tirer le meilleur parti de la révolution de l'IA, en boostant la capacité technologique et industrielle de l'Europe, en renforçant sa compétitivité industrielle et en accélérant progressivement l'adoption de l'IA dans l'ensemble de son économie ' indique le groupe.



' L'objectif de ce projet de trois ans est de fédérer l'écosystème d'IA en Europe pour favoriser le partage, l'usage et la valorisation de nouvelles solutions dans des domaines structurants de l'économie européenne que sont la robotique, la santé, les médias, l'agriculture, les nouveaux senseurs (IoT) et la cybersécurité '.



