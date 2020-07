Thales : lancement des satellites Express-80 et Express-103

31/07/2020 | 18:45

Le groupe annonce que les satellites de télécommunication Express-80 et Express-103, construits en partenariat entre ISS Reshetnev, ont été lancés avec succès par un lanceur Proton depuis le cosmodrome de Baikonour au Kazakstan.



Les satellites Express-80 et Express-103 vont fournir des services de communications fixes et mobiles, de télé et radiodiffusion, de transmission de données et d'accès à Internet sur le territoire russe à RSCC, (Russian Satellite Communication Company), principal opérateur russe de satellites.



Thales Alenia Space est partenaire de la Russie depuis plus de vingt ans, depuis le programme SEASAT.





