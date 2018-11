Thales : lancement du vaisseau Cygnus à destination d'ISS

19/11/2018 | 10:15

Un nouveau vaisseau Cygnus a été lancé avec succès pour une dixième mission opérationnelle à destination de la station spatiale internationale (ISS) à bord d'une fusée Antares depuis la base de lancement de la NASA située à Wallops en Virginie.



Le vaisseau Cygnus est composé de deux parties : le module de service de Northrop Grumman (initialement Orbital ATK) et le module cargo pressurisé (PCM), développé par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %).



Thales Alenia Space fournit les cargos pressurisés Cygnus à Northrop Grumman depuis l'origine du programme avec un premier contrat signé en 2009 pour la livraison de 9 modèles et un second contrat en 2016 portant sur la fabrication de 9 modèles supplémentaires.



