Thales : le module de propulsion électrique prêt pour 2019 ?

01/11/2018 | 12:37

Thales Alenia Space (société commune entre Thales, majoritaire, et Leonardo, minoritaire), annonce que son premier module de propulsion électrique Spacebus Neo Xenon Propulsion System (XPS), dédié au satellite Eutelsat KONNECT et basé sur la plate-forme Spacebus NEO, est 'en bonne voie' pour un lancement en 2019.



'Le module XPS a été présenté dans le Centre d'Intégration et de Fabrication de Propulsion Spatiale de Thales à Belfast, inauguré en octobre 2016 suite à un investissement important. Ce module permettra de transférer le satellite KONNECT d'Eutelsat sur une orbite géostationnaire, puis de le maintenir en orbite pour une durée minimum de 15 ans', explique Thales Alenia Space.



Ce module mesure 1,8 mètre de hauteur, 3,6 mètres de largeur et pèsera 1,8 tonnes une fois rempli.





