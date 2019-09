Thales : le transfert du solde des actions Gemalto ordonné

20/09/2019 | 14:17

Le groupe Thales annonce ce vendredi que la Chambre de Commerce a ordonné à tous les actionnaires minoritaires de Gemalto de transférer leurs actions libres de tous droits.



Ce jugement a été rendu en début de semaine dans le cadre de la procédure de retrait obligatoire initiée par Thales afin d'acquérir toutes les actions Gemalto qui n'ont pas encore été acquises, et ce dans le cadre de son offre publique visant l'ensemble des actions Gemalto.



Le transfert volontaire est possible jusqu'au 4 octobre. “Thales demandera, aux alentours du 9 octobre, aux institutions admises aux opérations d'Euroclear France S.A de débiter des comptes-titres des actionnaires de Gemalto concernés toutes les actions qui n'auront pas été volontairement transférées, puis de transférer ces actions à Thales”, précise le groupe, qui payera un prix de 51,49 euros par action, intérêts légaux compris.





