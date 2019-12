Thales : leader européen du quantique et de l'Intelligence Artificielle, ouvre les InnovDays 2019

Présentation en exclusivité de 70 innovations technologiques

Plongée au cœur du premier laboratoire industriel de physique d'Europe

Immersion dans le cockpit du futur

A l'occasion des InnovDays 2019, qui se tiendront les 27, 28 et 29 novembre 2019, Thales présentera un panorama exceptionnel de technologies et de solutions sur lesquelles le Groupe s'appuie pour construire un futur de confiance dans les domaines de l'aérospatial, des transports, de la défense et de la sécurité numérique, à la Grande Arche de la Défense.

En collaboration avec ses partenaires du monde académique et de la recherche, Thales proposera également une immersion inédite au cœur du premier laboratoire industriel de physique d'Europe*, démontrant comment la recherche quantique repousse les limites actuelles des capteurs et des systèmes de communications.

Le Groupe présentera également le cerveau de l'avion du futur à Toulouse, et à quoi ressemblera un vol de demain : plus ponctuel, plus respectueux de l'environnement et plus confortable.

En 2012, Thales lançait les InnovDays afin de faire découvrir en avant-première, à ses clients et partenaires, l'excellence technologique de ses centres de recherche. Les InnovDays mettent en lumière les dernières innovations technologiques développées par plus de 29 500 ingénieurs au sein du Groupe.

Les InnovDays : construire un futur de confiance grâce à la science

A travers les InnovDays, Thales poursuit une ambition : construire un futur de confiance s'appuyant sur la science et les hautes technologies. En apportant plus de précision et de puissance grâce au quantique, en décuplant les performances de ses systèmes grâce à l'intelligence artificielle (IA), Thales développe la nouvelle génération des technologies qui façonneront le monde de demain.

« Les InnovDays illustrent la maîtrise technologique de Thales et la passion de nos 29 500 ingénieurs pour l'innovation au service de nos clients afin de répondre aux grands enjeux de nos sociétés. »

- Marko Erman, directeur technique, Thales.

Expert des systèmes critiques, le Groupe mène un travail de recherche approfondi, à la fois sur le volet numérique et celui de la deep tech. Thales développe ainsi un portefeuille de produits renforcé par des briques technologiques communes, dont 70 applications concrètes seront présentées lors des InnovDays, les 27, 28 et 29 novembre prochain, notamment autour des thématiques suivantes :

Tables rondes :

Jeudi 28 novembre :

8h30 : Comment développer une IA de confiance ?

13h30 : La souveraineté à l'ère du numérique

Vendredi 29 novembre :

8h30 : Peut-on concilier High-Tech et changement climatique ?

11h00 : La stratégie et l'avenir du transport aérien

13h30 : La deuxième révolution quantique a commencé !

Des invités exceptionnels du monde industriel et scientifique animeront ces tables rondes, parmi lesquels Albert Fert (Prix nobel de physique 2007), Jean-Marc Jancovici (Fondateur et Président de The Shift Project), Alexandre de Juniac (Président-directeur Général de l'AITA), ou encore Pascale Senellart (directrice de recherche du CNRS au Centre de nanosciences et de nanotechnologies - CNRS/Université Paris-Sud, Université Paris Saclay).

Parcours de presse proposés lors des Thales InnovDays 2019 :

La ville du futur

Les transports du futur

La biométrie

Le Cloud

Le Big Data

La connectivité dans le monde civil

La connectivité dans le monde de la défense

La défense aérienne du futur

La défense du futur sur terre et sous la mer

Le soldat augmenté

Citoyens ou entreprises : protéger mon identité et mes données

Les 27, 28 et 29 novembre 2019, Thales retransmettra en live sur sa chaîne YouTube (mettre le lien) l'ensemble des tables rondes, ainsi qu'un best of des meilleures démonstrations.

Capteurs jusqu'à 10 000 fois plus précis, communications ultra-sécurisées… le quantique va repousser les limites des matériaux et leurs propriétés.

Aujourd'hui, la précision d'atterrissage d'un vol Paris-New York orienté uniquement à l'aide d'une centrale inertielle (instrument de navigation des avions) serait de quelques kilomètres. Grâce aux futurs capteurs quantiques, cette précision d'atterrissage pourra atteindre le mètre près. De même, ces capteurs quantiques permettront de détecter des tumeurs aujourd'hui invisibles, ou encore de trouver de nouvelles sources d'énergie.

La physique quantique s'appuie sur une révision radicale des concepts habituels de manipulation de la matière. Les capteurs, tout comme les communications et l'ordinateur quantiques, sont actuellement passés au crible par les chercheurs de Thales et de ses partenaires académiques du plateau de Saclay, cluster scientifique et technologique installé en région parisienne (CNRS, Université Paris Saclay,…).

Le 26 novembre prochain, Thales, accompagné de ses partenaires académiques et du monde de la recherche, présentera, au sein même de l'écosystème de Saclay, l'excellence de la recherche européenne dans le domaine du quantique : atomes froids, défauts du diamant, ou encore dispositifs à base de supraconductivité, autant de progrès scientifiques qui démultiplient les propriétés des matériaux et leurs débouchés potentiels.

Ainsi, Thales travaille sur ces nouvelles propriétés pour développer la prochaine génération de capteurs quantiques, dont les briques technologiques sont identiques à celle de l'ordinateur quantique. Le Groupe se penche aussi sur le potentiel du chiffrement quantique, qui, d'ici peu, permettra de développer des communications inviolables.

Thales a notamment été sélectionné pour participer au projet de recherche européen OPENQKD, au sein de l'AIT (Austrian Institute of Technology), consortium choisi par la Commission européenne pour installer des infrastructures de test de communication quantique dans plusieurs pays européens.

Naviguer intelligemment parmi 1 million d'aéronefs : Thales présente le cerveau de l'avion du futur.

Si le quantique présentera, à terme, un réel intérêt pour l'avionique, en apportant par exemple davantage de précision à la navigation des avions, il n'en reste pas moins qu'il faudra bientôt répondre au doublement du trafic aérien prévu d'ici à 2030.

C'est sur la base de ce constat que les équipes de Thales ont créé le cerveau de l'avion du futur, Pureflyt, un système de cockpit entièrement connecté améliorant considérablement les performances de l'appareil.

La prouesse technique de Pureflyt, qui sera présenté le 25 novembre à Toulouse, réside dans sa capacité à connecter à la fois les données à bord de l'avion et celles de son environnement extérieur, telles que les informations météorologiques. De cette façon, la trajectoire de l'appareil est en permanence contrôlée, adaptée et optimisée, réduisant ainsi le temps de trajet, la consommation d'énergie, et améliorant le confort des passagers et de l'équipage.