Thales : légère baisse, un analyste conforté

20/04/2020 | 14:14

Le titre du groupe Thales recule ce lundi de -0,3%, dans une Bourse de Paris à -1%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, notant un 'fort impact du confinement sur les opérations à court terme mais [que] les fondamentaux restent solides'.



'La question d'une réorientation des priorités budgétaires post-crise pourrait se poser dans les pays matures. Nous avons d'ailleurs d'ores et déjà intégré lors de notre précédent ajustement d'objectif de cours une réduction de la croissance moyen terme de 100 pb. Toutefois, les premières déclarations de la ministre française de la Défense ne vont pas dans ce sens et mettent même en valeur de nouvelles opportunités en cas de plan de relance', apprécie le broker.



Oddo BHF ajuste au passage son objectif de cours, de 89 à 88 euros, pour un potentiel non-négligeable de +22%.



