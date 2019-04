Thales : les actions Gemalto retirées de la cote le 29 mai

23/04/2019 | 14:39

Thales et Gemalto annoncent qu'à leur demande, Euronext a confirmé que les actions ordinaires composant le capital de Gemalto ne seront plus admises aux négociations sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris à compter du 29 mai 2019.



Le 28 mai 2019 sera donc le dernier jour au cours duquel les actions Gemalto seront admises aux négociations sur Euronext.



