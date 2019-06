Thales : met à jour ses objectifs financiers 2019 suite à l'intégration de Gemalto

Thales publie aujourd'hui la mise à jour de ses objectifs financiers 2019 suite à l'intégration de Gemalto, réalisée le 1er avril 2019, et à la cession de son activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM), déconsolidée depuis le 1er janvier 2019 et finalisée le 7 juin.

A cette occasion, Patrice Caine, Président-directeur général, a déclaré :

« La mise à jour de nos objectifs pour 2019 annoncée aujourd'hui est en ligne avec notre plan de marche. La dynamique solide des activités en croissance, combinée à la stricte gestion des coûts dans les activités les plus matures, devrait se traduire, hors éléments exceptionnels, par une progression sensible de l'EBIT du secteur opérationnel 'Identité et Sécurité Numériques', qui accueille Gemalto.

Des plans d'actions précis vont nous permettre de générer près de 120 M€ de synergies de coûts en rythme de croisière.

Partout dans le Groupe, l'enthousiasme des équipes est palpable. Cette acquisition représente un puissant accélérateur de la stratégie que nous mettons en œuvre depuis 2015 : en apportant un éventail unique de technologies et de compétences digitales, elle renforce la différenciation de nos solutions et nous positionne comme partenaire stratégique de la transformation digitale de nos clients.

Elle nous permet en même temps de créer un leader mondial du marché de la sécurité digitale, répondant aux besoins des clients les plus exigeants confrontés à des enjeux de sécurité des données et d'identification des personnes et des objets. »