Thales : met à jour ses objectifs financiers 2019 suite à l'intégration de Gemalto - Communiqué de presse -13 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13 juin 2019 Paris La Défense Thales met à jour ses objectifs financiers 2019 suite à l'intégration de Gemalto Objectifs 2019 pour le secteur opérationnel « Identité et Sécurité Numériques » (DIS) :

croissance organique 1 du chiffre d'affaires de 0 à 2%, en ligne avec les attentes EBIT 2 compris entre 240 et 260 M€, correspondant à une marge sous-jacente d'environ 10%, comparable au reste du Groupe

120 M€ de synergies de coûts attendues en rythme de croisière, dans le haut de la fourchette initialement annoncée, après prise en compte de la cession de l'activité de GP HSM de Thales

Perspectives confirmées pour l'ensemble des autres activités

Nouveaux objectifs 2019 pour le Groupe :

prises de commandes légèrement supérieures à 18 Mds€ croissance organique du chiffre d'affaires de 3 à 4% (inchangé) EBIT compris entre 1 980 et 2 000 M€

Thales (Euronext Paris : HO) publie aujourd'hui la mise à jour de ses objectifs financiers 2019 suite à l'intégration de Gemalto, réalisée le 1er avril 2019, et à la cession de son activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM)3, déconsolidée depuis le 1er janvier 2019 et finalisée le 7 juin. La mise à jour de nos objectifs pour 2019 annoncée aujourd'hui est en ligne avec notre plan de marche. La dynamique solide des activités en croissance, combinée à la stricte gestion des coûts dans les activités les plus matures, devrait se traduire, hors éléments exceptionnels, par une progression sensible de l'EBIT du secteur opérationnel 'Identité et Sécurité Numériques', qui accueille Gemalto. Des plans d'actions précis vont nous permettre de générer près de 120 M€ de synergies de coûts en rythme de croisière. Partout dans le Groupe, l'enthousiasme des équipes est palpable. Cette acquisition représente un puissant accélérateur de la stratégie que nous mettons en œuvre depuis 2015 : en apportant un éventail unique de technologies et de compétences digitales, elle renforce la différenciation de nos solutions et nous positionne comme partenaire stratégique de la transformation digitale de nos clients. Elle nous permet en même temps de créer un leader mondial du marché de la sécurité digitale, répondant aux besoins des clients les plus exigeants confrontés à des enjeux de sécurité des données et d'identification des personnes et des objets. » Patrice Caine, Président-directeur général Dans ce communiqué, « organique » signifie « à périmètre et taux de change constants ». Voir définition page du document de référence 2018. Indicateur financier à caractère non strictement comptable, définition page 27 du document de référence 2018. Cette cession répond à l'engagement pris par Thales vis-à-vis de plusieurs autorités de la concurrence de céder cette activité afin de finaliser l'acquisition de Gemalto. DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13 juin 2019 Paris La Défense Perspectives pour le secteur « Identité et Sécurité Numériques » Comme annoncé précédemment, Gemalto devient l'une des 7 activités mondiales de Thales, dénommée « Identité et Sécurité Numériques » (« DIS »), et constitue un nouveau secteur opérationnel dans les états financiers du Groupe. Ce secteur intègre également certaines activités digitales précédemment affectées au secteur opérationnel « Défense & Sécurité ». Sur l'ensemble de l'année 2019, ce secteur devrait enregistrer une croissance organique de son chiffre d'affaires de 0 à 2%, reflétant la dynamique solide de la majorité de ses activités, partiellement atténuée par la poursuite de la baisse du chiffre d'affaires dans les cartes SIM traditionnelles4. Ce secteur étant exposé à des cycles de commandes généralement courts, son niveau de prises de commandes devrait être très proche du chiffre d'affaires. La revue détaillée des plans d'actions entreprise depuis 2 mois permet de revoir à la hausse l'objectif de synergies de coûts. Le Groupe attend à présent 120 M€ de synergies de coûts en rythme de croisière, à comparer à l'objectif initial de 100 à 150 M€ qui intégrait 30 M€ de synergies de coûts liées aux activités de GP HSM qui ont finalement dû être cédées. Les coûts d'intégration enregistrés au sein de l'EBIT sont estimés à 60 M€ en 2019 et à 30 à 40 M€ en 2020. Sur la période à compter de la consolidation de Gemalto (avril à décembre 2019), l'EBIT de ce secteur devrait atteindre 240 à 260 M€5, bénéficiant du plein effet du plan de transition mis en œuvre par Gemalto depuis 2017 et de la croissance du chiffre d'affaires, et intégrant 20 M€ de synergies de coûts et les 60 M€ de coûts d'intégration mentionnés ci-dessus. Perspectives Groupe La fixation des objectifs du secteur opérationnel « Identité et Sécurité Numériques » et la cession de l'activité de GP HSM amènent Thales à revoir ses perspectives pour l'année 2019. Les prises de commandes devraient ainsi être légèrement supérieures à 18 Mds€, tirées par la bonne orientation de la majorité des marchés du Groupe, combinée au positionnement différencié du Groupe sur les solutions digitales. L'acquisition de Gemalto et la cession de l'activité de GP HSM représentant des effets de périmètre, par nature exclus du calcul de la croissance organique, l'objectif de croissance organique du chiffre d'affaires est inchangé. Ainsi, comme annoncé le 30 avril dernier, le chiffre d'affaires devrait enregistrer une croissance organique de 3 à 4% par rapport à 2018, intégrant la normalisation de la croissance du secteur Transport après une année 2018 exceptionnelle et une baisse de l'ordre de 5% à 10% du chiffre d'affaires dans l'activité Les cartes SIM traditionnelles ne représentaient plus que 13% du chiffre d'affaires pro forma du secteur en 2018 (environ 400 M€). Sur la base du périmètre et des taux de change de juin 2019 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13 juin 2019 Paris La Défense mondiale Espace, affectée par le redressement plus lent que prévu du marché des satellites commerciaux. Comme annoncé lors de la journée investisseurs de juin 2018, le Groupe poursuivra le renforcement de ses investissements en R&D, en particulier dans les technologies digitales. Les dépenses de R&D autofinancées devraient ainsi croître légèrement plus rapidement que le chiffre d'affaires. La croissance du chiffre d'affaires, combinée aux effets du plan « Ambition 10 » sur la compétitivité et la différenciation des produits et services, devrait conduire Thales à afficher, sur la base du périmètre et des taux de change de juin 2019, un EBIT6 compris entre 1 980 et 2 000 M€, reflétant les perspectives décrites ci-dessus pour le secteur Identité et Sécurité Numériques » et des perspectives inchangées pour les autres activités du Groupe. Le Groupe mettra à jour ses perspectives financières à moyen terme lors d'une journée investisseurs qui aura lieu le 3 octobre 2019. Décomposition du nouvel objectif d'EBIT Groupe Objectifs 2019 en millions d'euros Objectif fixé initialement (février 2019) 1 780 à 1 800 + Objectif d'EBIT fixé pour le secteur DIS (Avril-Décembre 2019) 240 à 260 - EBIT des activités transférées du secteur Défense & Sécurité ~ -50 au secteur DIS, et de l'activité cédée de GP HSM = Nouvel objectif d'EBIT pour le Groupe 1 980 à 2 000 **** Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective. Ces déclarations constituent soit des tendances, soit des objectifs et ne sauraient être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document de Référence de la société, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. 6 A compter du 1er janvier 2019, le Groupe applique la norme IFRS 16 (« contrats de location »). Sur la base des travaux actuels, l'impact de cette norme ne sera pas significatif sur l'EBIT du Groupe. DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13 juin 2019 Paris La Défense A propos de Thales Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont degrandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui. Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides,efficaces, à chaque moment décisif. Fort de 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de19 milliards d'euros, sur une base pro forma intégrant Gemalto. CONTACTS EN SAVOIR PLUS Thales, Relations médias Groupe Thales Télécharger les photos Cédric Leurquin +33 (0)1 57 77 90 93 cedric.leurquin@thalesgroup.com Thales, Analystes / investisseurs Bertrand Delcaire +33 (0)1 57 77 89 02 ir@thalesgroup.com DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 4