Thales : mise à jour de ses objectifs financiers 2019

13/06/2019 | 09:52

Thales annonce la mise à jour de ses objectifs financiers 2019. Cette révision fait suite à l'intégration de Gemalto et à la cession de son activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM).



Les objectifs 2019 pour le secteur opérationnel ' Identité et Sécurité Numériques ' (DIS) sont une croissance organique du chiffre d'affaires de 0 à 2%, en ligne avec les attentes et un EBIT compris entre 240 et 260 ME, correspondant à une marge sous-jacente d'environ 10%, comparable au reste du Groupe.



La direction vise 120 ME de synergies de coûts attendues en rythme de croisière, dans le haut de la fourchette initialement annoncée, après prise en compte de la cession de l'activité de GP HSM de Thales.



Les nouveaux objectifs 2019 pour le Groupe sont une prises de commandes légèrement supérieures à 18 MdsE, une croissance organique du chiffre d'affaires de 3 à 4% (inchangé) et un EBIT compris entre 1 980 et 2 000 ME.



' La dynamique solide des activités en croissance, combinée à la stricte gestion des coûts dans les activités les plus matures, devrait se traduire, hors éléments exceptionnels, par une progression sensible de l'EBIT du secteur opérationnel 'Identité et Sécurité Numériques', qui accueille Gemalto ' a déclaré Patrice Caine, Président-directeur général.



