Thales : montre prudent sur sa prévision de CA 2019

L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité, qui a finalisé début avril le rachat de Gemalto pour 4,8 milliards d'euros, anticipe ainsi toujours un résultat opérationnel annuel compris entre 1,98 et 2,0 milliards d'euros et des prises de commandes 2019 "légèrement supérieures" à 18 milliards.

Mais la croissance organique du chiffre d'affaires est désormais attendue dans le bas de la fourchette précédemment fixée entre 3% et 4%, en raison d'un repli estimé à 10% pour cette année du chiffre d'affaires de ses activités spatiales.

Cette évolution reflète notamment "l'attentisme prolongé des clients sur le marché des satellites de télécommunications commerciaux", précise Thales dans un communiqué.

Lors d'une conférence téléphonique, Patrice Caine, PDG du groupe, a déclaré que cet attentisme "s'explique de manière assez rationnelle par des évolutions technologiques très rapides", notant par exemple que les satellites devenaient de plus en plus puissants.

Mais il a ajouté que le marché des satellites de télécommunications commerciaux "devrait continuer de croître de l'ordre de 5% par an sur un horizon de dix ans" et que "les perspectives à long terme sur ce marché restent très favorables".

Patrice Caine a en outre réaffirmé que le groupe visait une croissance organique annuelle de 3% à 5% de son chiffre d'affaires sur la période 2018-2021 hors Gemalto, un objectif qui avait été fixé lors d'une journée investisseurs organisée en juin 2018.

Thales organisera le 3 octobre 2019 une nouvelle journée investisseurs au cours de laquelle il détaillera ses perspectives jusqu'en 2023.

"Nous avons une courbe bien jalonnée, 2019, 2021, 2023. Cela donnera une bonne visibilité sur cette période", a noté Patrice Caine.

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net, part du groupe, de Thales a augmenté de 22%, à 557 millions d'euros. Le résultat opérationnel (Ebit) a progressé de 8% (+4% en organique) sur la période à 820 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 8,2 milliards d'euros (+9,9% en publié, -0,5% en organique) sur le premier semestre et les prises de commandes ont atteint 7,0 milliards (+10%, -1% en organique.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DASSAULT AVIATION 0.77% 1310 8.26% THALES -1.18% 104.35 2.30%