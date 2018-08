Thales : nomme un vice-président de l'avionique de vol

31/08/2018 | 09:37

Thales annonce ce vendredi la nomination de Jean-Paul Ebanga au poste de vice-président de l'activité avionique de vol, poste auquel il est rattaché à Gil Michielin, le directeur général adjoint avionique.



'Thales fournit des systèmes et des services sécurisés et connectés, intégrés en natif sur deux appareils sur trois qui font le tour du monde quotidiennement', rappelle le groupe français de hautes technologies.



En 2011, Jean-Paul Ebanga a été nommé PDG de CFM International, société commune entre Safran et GE jusqu'en février 2017, date à laquelle il rejoint le siège de Safran en tant que SVP Corporate Strategy.



