Thales : nouveau DG pour Alenia Space en Belgique

02/09/2019 | 16:37

Le groupe annonce la nomination d'Ina Maller au poste de Directeur Général et Administrateur Délégué de Thales Alenia Space en Belgique.



Thales Alenia Space est présent en Belgique avec trois sites situés à Charleroi, Leuven et Hasselt.



Depuis 2015, Ina Maller était Directeur du ' CEO Office ' et des Participations du Groupe auprès de Patrice Caine, Président et Directeur général de Thales.



' Les équipes de Thales Alenia Space en Belgique représentent aujourd'hui un savoir-faire unique dans ce secteur de pointe technologique', a déclaré Ina Maller.



