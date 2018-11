Thales : nouveaux contrats avec China Southern

06/11/2018 | 08:22

Thales indique avoir été choisi par la compagnie aérienne China Southern pour équiper ses B737MAX et A320NEO de systèmes avioniques, à travers plusieurs contrats, élargissant le spectre des services et des activités de support fournis par le groupe en Asie.



China Southern a ainsi sélectionné pour ses 30 nouveaux A320NEO un ensemble de composants avioniques comprenant le système de gestion de vol (FMS) Thales. Les appareils seront également équipés du collimateur tête haute du groupe français.



Pour ses Boeing 737MAX, elle reste fidèle au système anticollisions de Thales, qui équipera ses 43 tout nouveaux B737MAX. La solution Thales Inmarsat fondée sur TopFlight SATCOM et des radioaltimètres courte portée complètera l'équipement avionique de cette flotte.



