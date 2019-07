Thales : nouvelle coopération avec Tata et KT

12/07/2019 | 11:45

Thales annonce avec Tata communication et Korea Telecom une nouvelle coopération pour le développement de l'industrie automobile.



Cette collaboration associera la plateforme de voiture connectée développée par le coréen KT et la technologie de module sans fil développée par l'activité Identité et sécurité numériques de Thales. Korea Telecom apporte plus de connectivité aux voitures notamment grâce à la 5G.



Thales et Tata communication vont développer conjointement une solution de connectivité sécurisée pour les applications de l'Internet des Objets (IoT).



Leurs services vont améliorer les capacités des plateformes connectées, telles que voitures et poids lourds, en assurant l'intégrité et la sécurité des données associées à l'IoT.



