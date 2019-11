Thales : nouvelle plateforme digitale pour la sécurité

19/11/2019 | 08:46

Thales annonce le lancement d'une nouvelle offre de sécurité pour optimiser et renforcer les capacités de ses clients.



Le groupe propose désormais aux opérateurs de sécurité une nouvelle offre de sécurité développée sur la base d'une plateforme digitale ouverte à des solutions tierces.



Basée sur une architecture Cloud (privé, public ou hybride), la plateforme bénéficie des investissements du Groupe dans les technologies du digital - cybersécurité, intelligence artificielle, big data et connectivité - depuis plusieurs années.



' Ce véritable centre de commandement numérique de Thales est en effet basé sur une plateforme qui exploite les flux considérables de données générés par des milliers de capteurs physiques et virtuels. Cette nouvelle offre permet de mieux anticiper, détecter et traiter les incidents, et ainsi accompagner les opérateurs de sécurité à chaque étape de leurs interventions ' indique le groupe.



