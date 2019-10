Thales : nouvelles solutions pour les cyberattaques

09/10/2019 | 10:54

Airbus CyberSecurity et Thales ont signé un partenariat pour lutter contre les cyberattaques.



Les deux groupes proposent une solution unique associant le système d'analyse de fichiers Orion Malware d'Airbus CyberSecurity et la sonde de détection d'intrusions Cybels Sensor de Thales.



' Cette collaboration va permettre d'offrir la meilleure solution de détection sur le marché, de manière à augmenter le niveau de défense globale des organisations ' indique le groupe.



' Ce partenariat destiné au marché français vise à accompagner les opérateurs d'importance vitale (OIV) dans le renforcement des mesures de protection cyber exigées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) avec la Loi de Programmation Militaire (LPM) ' rajoute Thales.



