Thales : objectifs fixés pour la période 2019-2023

A l'occasion de sa journée investisseurs 2019, l'électronicien Thales indique viser pour la période 2019-2023 une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires de 3 à 5% et une marge d'EBIT à l'horizon 2023 de 11,5 à 12%.



Il estime aussi que son bénéfice net ajusté par action sera porté par la baisse attendue du taux effectif d'impôt sur les bénéfices, qui devrait passer de 27% en 2018 à 23-24% d'ici 2023, et la meilleure utilisation du bilan consécutive à l'acquisition de Gemalto.



Concernant l'intégration de ce dernier, il table sur une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires du secteur opérationnel 'identité et sécurité numériques (DIS) de 4 à 6% sur 2020-2023, et sur une marge d'EBIT de DIS à l'horizon 2023 de 12,5% à 13,5%.



