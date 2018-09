Thales : ouvre un nouveau bureau à Halifax au Canada

10/09/2018 | 17:57

Thales annonce l'ouverture officielle de sa huitième succursale canadienne à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le bureau accueillera jusqu'à 20 nouveaux employés de Thales qui se consacreront à la Marine royale canadienne, à la Garde côtière canadienne et à nos partenaires et fournisseurs maritimes.



' Le bureau de Halifax va appuyer le programme AJISS de la Marine royale canadienne, le contrat de soutien en service, complet et à long terme, pour les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique (NPEA) et les navires de soutien interarmées (NSI) attribué en 2017 ' indique le groupe.



' L'ouverture de notre nouvel établissement dans les Maritimes représente une étape importante dans notre programme de soutien en service qui permettra de créer des emplois dans l'industrie maritime partout au Canada ', a déclaré Mark Halinaty, président-directeur général de Thales Canada.



