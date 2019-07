Thales : partenaire technologique des skippers IMOCA

30/07/2019 | 15:22

Thales devient un partenaire technologique majeur pour la connectivité des monocoques de Classe IMOCA. Partenaire officiel de cette course de voile, Thales va équiper tous les monocoques de cette classe avec sa solution VesseLINK.



Grâce à VesselLINK, les skippers pourront ainsi communiquer et naviguer en toute sécurité.



' La solution VesseLINK de Thales permettra aux skippers d'accéder au réseau Iridium Certus, premier service haut débit par satellites véritablement mondial et à très haut niveau de fiabilité. Grâce à la couverture mondiale assurée par Iridium, les marins pourront rester connectés en permanence et bénéficier des liaisons montantes/descendantes les plus rapides aujourd'hui disponibles dans ce segment des communications par satellite ' indique le groupe.



' Quelle que soit leur localisation en mer, les skippers dotés du système VesseLINK disposeront d'une connectivité et de communications à haut débit pour une plus grande réactivité en course ' rajoute le groupe.



