Thales : partenariat Airbus-Telespazio sur Syracuse IV

09/09/2019 | 13:45

Airbus et Telespazio, société commune de l'italien Leonardo (67%) et du français Thales (33%), annoncent un partenariat pour commercialiser des services de télécommunications militaires sur les satellites Syracuse IV.



'Syracuse IV est un système de télécommunication composé de deux satellites militaires, Syracuse 4A et 4B et de stations-sol permettant d'assurer les communications sur les zones d'opérations et avec la métropole', explique le constructeur aéronautique.



Il disposera d'une flexibilité complète de reconfiguration de la charge utile en bandes X et Ka militaire ainsi que des moyens de protection et de durcissement contre les menaces de type cyber, brouillage, interception et impulsion électromagnétique.



