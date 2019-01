Thales : pénalisé par une dégradation de broker

23/01/2019 | 12:27

Alors que les grands indices de la Bourse de Paris progressaient légèrement ce midi, l'action Thales cédait 1,5% alors que Credit suisse a révoqué son conseil d'achat sur le dossier.



Le bureau d'études a abandonné son conseil d'achat ('surperformance') au profit d'une position neutre sur l'action du groupe d'électronique et de défense, l'objectif chutant de 140 à 108 euros. De plus, le titre est retiré de la liste des valeurs préférées ('Focus List').



'Le potentiel de hausse du titre sera limité dans les mois viennent après la robuste surperformance constatée en 2018', qui atteint 25% relativement à l'indice large Stoxx 600, indique une note. En outre, Credit suisse redoute une réduction du budget militaire français en réponse aux mouvements de contestation sociale.





