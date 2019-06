Thales : présentation du système d'un mini drones

18/06/2019 | 09:20

Thales annonce la présentation du Spy'Ranger 550, son nouveau système de mini drones tactiques de surveillance et de renseignement, 'bénéficiant de sa maîtrise technique en termes de système, de charge utile, d'intelligence artificielle et de cybersécurité'.



'Déployable en vingt minutes, sa portée de 50 kilomètres et ses cinq heures d'autonomie, sur des gammes de températures et d'altitudes très contraignantes, offrent un avantage tactique déterminant', souligne le groupe d'électronique.



'Equipé d'une chaine image à la pointe de la technologie, les forces armées bénéficieront à terme de la capacité à combiner sa charge utile optronique à d'autres types de charges utiles aux fins de renseignement à chaque moment décisif', poursuit-il.



