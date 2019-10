Thales : présente avec Verint le 'Cyberthreat Handbook'

07/10/2019 | 12:33

Thales et Verint présentent leur ' Cyberthreat Handbook ', un rapport à l'envergure inédite, dans le but d'étudier et de catégoriser les groupes de cyberattaquants majeurs, allant des cybercriminels, des cyberterroristes et des cyberactivistes aux Etats nations.



Au terme d'un an d'enquête, les équipes d'analystes des deux leaders de la cybersécurité ont dégagé les profils détaillés d'une soixantaine de groupes de cyberattaquants majeurs, en analysant 490 campagnes d'attaques dans le monde entier.



A l'occasion de la diffusion de leur CyberThreat Handbook, Thales et Verint dévoilent leurs constats sur les techniques utilisées, les secteurs les plus visés, les motivations des hackers et leurs recommandations pour les années à venir.



' Il est de notre devoir de travailler à analyser, comprendre et répertorier les techniques des cyberattaquants, pour permettre à nos clients et à l'ensemble des entreprises et organisations de renforcer leurs capacités de détection et d'anticipation de futures attaques ' a déclaré Marc Darmon, Directeur général adjoint, Systèmes d'information et de communication sécurisés, Thales.



