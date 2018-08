Thales prolonge comme prévu la période d'acceptation de son offre sur Gemalto

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'électronique aéronautique et industrielle Thales a annoncé vendredi qu'il prolongeait "comme prévu" une nouvelle fois la période d'acceptation de son offre sur le fabricant de cartes à puces Gemalto.

"Thales et Gemalto confirment que, conformément à une exemption accordée par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) le 9 août 2018, la période d'acceptation est à nouveau prolongée par Thales et s'achèvera deux semaines après la satisfaction ou la renonciation à la condition suspensive relative aux autorisations règlementaires (et au plus tard jusqu'à la date limite)", indiquent les deux groupes dans un communiqué.

Les deux sociétés expliquent que, comme précédemment annoncé, elles ne seront pas en mesure de satisfaire la condition suspensive relative aux autorisations réglementaires avant la précédente échéance de la période d'acceptation, c'est-à-dire le 15 août. Thales et Gemalto ont à l'heure actuelle obtenu 3 des 14 autorisations réglementaires qu'ils ont sollicitées : celles des autorités de la concurrence chinoises et israéliennes, ainsi que la décision d'autorisation relative aux investissements étrangers en Australie.

Thales affirme demeurer confiant quant à l'obtention de l'ensemble de ces autorisations "avant la fin de l'année 2018".

La date limite de l'offre a été fixée au 31 mars 2019. Si la condition suspensive relative aux autorisations réglementaires n'a pas été satisfaite avant cette date ou n'a pas fait l'objet d'un accord de renonciation avant cette date, Thales pourra mettre fin à l'accord de rapprochement.

Thales a officiellement lancé son offre publique d'achat amicale sur le fabricant de cartes à puce le 27 mars dernier. L'offre en numéraire, fixée à 51 euros par action, valorise Gemalto à environ 4,8 milliards d'euros. Les deux groupes entendent créer un leader mondial de la sécurité numérique.

-Julie Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: GLB

Agefi-Dow Jones The financial newswire