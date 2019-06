Thales : réalise un système de signalisation à Ottawa

13/06/2019 | 19:04

Thales réalise le système de signalisation pour le grand projet de prolongement de la ligne de train léger sur rail (TLR) de la capitale du Canada.



Le contrat, attribué par East-West Connectors, porte sur le déploiement du système CBTC SelTrac sur le prolongement de la Ligne de la Confédération de l'O-Train, Étape 2, du nouveau TLR d'Ottawa.



Une fois le projet achevé, la Ligne de la Confédération desservira 29 stations et parcourra 40 km.



' Notre technologie CBTC SelTracd, fabriquée localement en Ontario et déjà adoptée pour l'Étape 1, est une composante majeure du TLR d'Ottawa. La solution de Thales offrira aux usagers un mode de transport plus rapide, plus sûr et plus écologique. ' a déclaré Dominique Gaiardo, Directeur général des activités de signalisation ferroviaire urbaine chez Thales.



