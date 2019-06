Thales : réinvente l'expérience de vol avec les technologies 4K

• Les derniers écrans 4K de Thales intègrent des solutions de sécurité optimales permettant la diffusion à bord de contenus UHD premium des studios hollywoodiens.

• La solution Thales utilise la technologie à débit binaire variable (VBR), avec des débits allant jusqu'à 40+ Mb/s, pour une qualité vidéo dix fois supérieure à celle des systèmes IFE classiques.

• Les passagers d'Emirates voyageant à bord des futurs 777X de la compagnie profiteront de cette expérience de vision immersive 4K.

Thales est toujours à la pointe de l'innovation et du développement technologique. Aujourd'hui, le Groupe présente de nouvelles technologies ultramodernes de codage et de sécurité pour ses systèmes 4K de divertissement à bord (IFE). Ces développements permettent la diffusion de contenus premium en ultra haute définition (UHD).

Thales sera le premier fournisseur IFE à proposer des écrans 4K pour toute la cabine. Ses dernières technologies garantissent la meilleure expérience de divertissement à bord du marché. Client de lancement, Emirates a choisi d'en équiper ses futurs 777X. Ses passagers profiteront donc d'une expérience immersive 4K inégalée.

Forte d'une capacité de traitement sans précédent, la nouvelle interface utilisateur 4K offre à chaque passager une intensité cinématique à couper le souffle.

La solution Thales respecte les critères de sécurité les plus stricts des studios de cinéma. Pour cela, chaque écran intègre une gestion des droits numériques (DRM) et un chiffrement matériel professionnels. Cette technologie combine des éléments matériels et logiciels. Un investissement prometteur qui ouvre la voie à la diffusion de contenus premium UHD dans la cabine.

Thales a défini et mis en œuvre avec les studios d'Hollywood le débit optimal pour la diffusion de contenus 4K dans un environnement IFE. Sa solution recourt à une technologie de codage à débit binaire variable (VBR), avec des débits allant jusqu'à 40 mégabits par seconde (Mb/s). La qualité vidéo obtenue est exceptionnelle, dix fois supérieure à celle des systèmes IFE classiques et des plateformes de streaming.

En associant une connectivité mondiale en bande Ka et ses toutes dernières technologies IFE, Thales offrira une expérience inédite aux passagers de ses compagnies clientes, où que ce soit.

« L'environnement de la cabine évolue en permanence. Le secteur change beaucoup en ce moment. Avec des produits et solutions qui ne cessent d'innover, Thales est à la pointe du développement technologique. Nous sommes fiers de permettre à nos compagnies aériennes clientes de proposer à leurs passagers une expérience de divertissement à bord exceptionnelle grâce à nos nouvelles technologies 4K. »

Philippe Carette, PDG de Thales InFlyt Experience